Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
22°
Срд, 04
17°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 78.85 -0.28 04/06
ЦБ EUR 89.93 -0.45 04/06
Нал. USD 80.51 / 80.00 03/06 17:37
Нал. EUR 91.80 / 93.30 03/06 17:37
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
4 часа назад
894
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
9 440
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
10 962
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
19 225
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали провести капремонт дороги
Отмечается, что на автомобильной дороге «Чучково — Церлево — границы района» есть выбоины и просадки дорожного полотна. Кроме того, в границах рабочего поселка Чучково отсутствуют освещение, тротуары и пешеходные дорожки. Дирекции дорог Рязанской области внесли представление, однако проведенный ямочный ремонт оказался недостаточным, поскольку для данной автодороги требовался капремонт. Прокуратура обратилась в суд. Дирекция дорог должна провести работы в установленный срок.

Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали провести капремонт дороги «Чучково-Церлево-границы района». Об этом 3 июня сообщила пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что на автомобильной дороге «Чучково-Церлево-границы района» есть выбоины и просадки дорожного полотна. Кроме того, в границах рабочего поселка Чучково отсутствуют освещение, тротуары и пешеходные дорожки.

Дирекции дорог Рязанской области внесли представление. Однако проведенный ямочный ремонт оказался недостаточным, поскольку для данной автодороги требовался капремонт.

Прокуратура обратилась в суд. Дирекция дорог должна провести работы в установленный срок.