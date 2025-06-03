Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали провести капремонт дороги
Отмечается, что на автомобильной дороге «Чучково — Церлево — границы района» есть выбоины и просадки дорожного полотна. Кроме того, в границах рабочего поселка Чучково отсутствуют освещение, тротуары и пешеходные дорожки. Дирекции дорог Рязанской области внесли представление, однако проведенный ямочный ремонт оказался недостаточным, поскольку для данной автодороги требовался капремонт. Прокуратура обратилась в суд. Дирекция дорог должна провести работы в установленный срок.
Дирекцию дорог Рязанской области через суд обязали провести капремонт дороги «Чучково-Церлево-границы района». Об этом 3 июня сообщила пресс-служба надзорного органа.
Отмечается, что на автомобильной дороге «Чучково-Церлево-границы района» есть выбоины и просадки дорожного полотна. Кроме того, в границах рабочего поселка Чучково отсутствуют освещение, тротуары и пешеходные дорожки.
Дирекции дорог Рязанской области внесли представление. Однако проведенный ямочный ремонт оказался недостаточным, поскольку для данной автодороги требовался капремонт.
Прокуратура обратилась в суд. Дирекция дорог должна провести работы в установленный срок.