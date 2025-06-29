В Рязанской области обнаружили бесхозный путепровод

Путепровод находится над железнодорожными путями на перегоне Чемодановка — Кораблино. Он не работает и не имеет собственника. Меры со стороны органов местного самоуправления по постановке на учет указанного объекта не принимались. Отмечается, что путепровод может угрожать безопасности движения поездов, а также жизни и здоровью людей, из-за чего рязанская транспортная прокуратура обратилась в суд. Надзорный орган потребовал возложить на администрацию Кораблинского округа обязанность обратиться в Росреестр с заявлением о постановке на учет бесхозного объекта. Исковое заявление удовлетворено. Решение суда в законную силу не вступило.

В Рязанской области обнаружили бесхозный путепровод. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры по региону.

Путепровод находится над железнодорожными путями на перегоне Чемодановка — Кораблино. Он не работает и не имеет собственника. Меры со стороны органов местного самоуправления по постановке на учет указанного объекта не принимались.

Отмечается, что путепровод может угрожать безопасности движения поездов, а также жизни и здоровью людей, из-за чего рязанская транспортная прокуратура обратилась в суд. Надзорный орган потребовал возложить на администрацию Кораблинского округа обязанность обратиться в Росреестр с заявлением о постановке на учет бесхозного объекта.

Исковое заявление удовлетворено.

Решение суда в законную силу не вступило.