В Рязанской области мужчина упал в колодец с фекалиями

Инцидент произошел в Сасове. Отмечается, что на место происшествия вызывали скорую и МЧС. Мужчину достали из колодца. По данным канала, сейчас он находится в больнице.

В Рязанской области мужчина упал в колодец с фекалиями. Об этом сообщили 28 июня в Telegram-канале «ТОПОР | Новости Рязани».

Инцидент произошел в Сасове. Отмечается, что на место происшествия вызывали скорую и МЧС. Мужчину достали из колодца. По данным канала, сейчас он находится в больнице.