В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку

Свалку местные жители обнаружили около жилых домов в селе Агро-Пустынь. Сообщалось, что там годами копился строительный и бытовой мусор. 29 июня стало известно, что свалку ликвидировали.