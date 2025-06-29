В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку
Свалку местные жители обнаружили около жилых домов в селе Агро-Пустынь. Сообщалось, что там годами копился строительный и бытовой мусор. 29 июня стало известно, что свалку ликвидировали.
В Рязанской области ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом 29 июня
Свалку местные жители обнаружили около жилых домов в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Сообщалось, что там годами копился строительный и бытовой мусор.
29 июня стало известно, что свалку ликвидировали.
Фото: «КП-Рязань»