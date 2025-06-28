В Рязани произошло ДТП с участием кроссовера

По словам очевидцев, авария случилась на пересечении Северной окружной и улицы Бирюзова. Столкнулись Toyota Land Cruiser и «ГАЗель». Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.