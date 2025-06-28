Новые птичники АО «Окское» позволят создать 200 рабочих мест в Рязанской области

Отмечается, что строительство 20 птичников молодняка в деревне Наумово началось в 2024 году. Объем инвестиций составляет 4,4 миллиарда рублей.

Новые птичники АО «Окское» позволят создать 200 рабочих мест в Рязанской области. Об этом 27 июня сообщает администрация Рязанского района.

Отмечается, что строительство 20 птичников молодняка в деревне Наумово началось в 2024 году.

Объем инвестиций составляет 4,4 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что новые мощности позволят предприятию увеличить производства пищевого яйца на 170 миллионов штук в год.