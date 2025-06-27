Загородная резиденция «Поляна» от «Мармакс» стала победителем Real Estate Property Awards 2025

26 июня в Сочи состоялась церемония награждения премии Real Estate Property Awards 2025. На площадке RED ARENA объявили имена обладателей заслуженных наград и престижных дипломов международного жюри, в которое впервые вошли эксперты из 13 стран — основатели мировых архитектурных бюро, профессора вузов, лауреаты премии World Architecture Festival.

Real Estate Property Awards ежегодно оценивает проекты девелоперов по всей России, создавая новый стандарт качества в отрасли. В этом году на REPA подано более 300 заявок в 44 номинациях. Выйдя на международный уровень, в 2025 году премия сделала акцент на глобальных вызовах: устойчивое развитие, экология и комфорт городов.

Проект «Загородная резиденция Поляна» стал победителем в номинации «Концепция загородного жилого комплекса: бизнес-класс». Архитектурная концепция проекта основана на принципе гармонии с природой, а название отражает его основную цель — создать пространство, где архитектура и природа интегрируются, не нарушая естественные процессы.

«Благодарим профессиональное сообщество за высокую оценку преимуществ и перспектив нашего проекта. Победа подтверждает статус „Мармакс“ как девелопера, создающего проекты и решения, преображающие окружающую среду. Это не просто признание нашей команды, это стимул продолжать создавать новое, постоянно улучшая качество продукта», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR девелоперской компании «Мармакс».