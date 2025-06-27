ВС России освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области
По данным ведомства, российские войска нанесли групповой удар с применением ракеты «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ. Недельные потери украинских военных составили более 8610 человек.
ВС России освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, российские войска нанесли групповой удар с применением ракеты «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ.
Недельные потери украинских военных составили более 8610 человек.