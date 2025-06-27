В Захаровском районе произошел пожар

Отмечается, что ЧП случилось в четверг, 26 июня, в поселке Заречный. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. В результате пожара огнем уничтожена хозяйственная постройка, вторая хозяйственная постройка повреждена.