В СК прокомментировали смерть мужчины в центре Рязани
Личность мужчины установлена. Признаков криминального характера смерти нет. Проводится процессуальная проверка. Напомним, труп нашли на площади Театральной. На месте работала скорая и полиция.
В СК прокомментировали смерть мужчины в центре Рязани. Соответствующую информацию РЗН. инфо предоставили в пресс-службе регионального ведомства.
Личность мужчины установлена. Признаков криминального характера смерти нет.
Проводится процессуальная проверка.
Напомним, труп нашли на площади Театральной. На месте работала скорая и полиция.