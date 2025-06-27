В Рязани водитель автобуса нарушил ПДД на глазах полиции

Кадры сделаны на пересечении улицы Есенина и Окского проезда. Общественный транспорт повернул налево в месте, где знаком разрешено только движение в прямом направлении. На перекрестке также стоял спецавтомобиль. «На перекрестке у „Круиза“ с запретом поворота налево, на автовокзал, знак словно для декорации. Автобусы и маршрутки продолжают нарушать, создавая пробки. ГИБДД игнорирует это, даже когда нарушение происходит на их глазах. Для кого созданы правила?», — возмутился автор поста. Напомним, схему движения на этом участке изменили в ноябре 2024 года.

В Рязани водитель автобуса нарушил ПДД на глазах полиции. Об этом сообщили очевидцы в группе «ПУВР» ВКонтакте.

Кадры сделаны на пересечении улицы Есенина и Окского проезда. Общественный транспорт повернул налево в месте, где знаком разрешено только движение в прямом направлении. На перекрестке также стоял спецавтомобиль.

«На перекрестке у „Круиза“ с запретом поворота налево, на автовокзал, знак словно для декорации. Автобусы и маршрутки продолжают нарушать, создавая пробки. ГИБДД игнорирует это, даже когда нарушение происходит на их глазах. Для кого созданы правила?», — возмутился автор поста.

Напомним, схему движения на этом участке изменили в ноябре 2024 года.