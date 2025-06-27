В Рязани сумма штрафов за незаконную торговлю превысила три миллиона рублей
С начала 2025 года 1102 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 3 161 400 рублей.
В Рязани сумма штрафов за незаконную торговлю превысила три миллиона рублей. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба горадминистрации.
С начала 2025 года 1102 нарушителя привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю.
Общая сумма наложенных штрафов составила 3 161 400 рублей.