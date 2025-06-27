В Рязани после ссоры госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой

Сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Конфликт произошел в доме на улице Советской Армии. 46-летней женщине травмировали кисти рук. Кроме того, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Женщину госпитализировали в ОКБ.