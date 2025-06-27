Рязанскую область накроет сильный ветер до конца суток 27 июня

ГУ МЧС России по региону предупреждает рязанцев об ухудшении погодных условий. В ближайший час, с сохранением до конца суток 27 июня, местами на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами д 12-17 м/с. В связи с этим спасатели призывают соблюдать повышенную осторожность, а также ограничить время пребывания на улице.