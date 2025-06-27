Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 27
19°
Сбт, 28
20°
Вск, 29
21°
ЦБ USD 78.21 0.01 27/06
ЦБ EUR 91.66 0.6 27/06
Нал. USD 79.20 / 79.50 27/06 15:10
Нал. EUR 90.01 / 90.44 27/06 15:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 145
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
29 497
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
19 793
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
36 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанскую область накроет сильный ветер до конца суток 27 июня
ГУ МЧС России по региону предупреждает рязанцев об ухудшении погодных условий. В ближайший час, с сохранением до конца суток 27 июня, местами на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами д 12-17 м/с. В связи с этим спасатели призывают соблюдать повышенную осторожность, а также ограничить время пребывания на улице.

ГУ МЧС России по региону, ссылаясь на данные ФГБУ «Центральное УГМС», предупреждает рязанцев об ухудшении погодных условий.

В ближайший час, с сохранением до конца суток 27 июня, местами на территории Рязанской области ожидается усиление ветра порывами д 12-17 м/с.

В связи с этим спасатели призывают соблюдать повышенную осторожность, а также ограничить время пребывания на улице.