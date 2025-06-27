Прокуратура помогла восстановить права рязанца на получение компенсации за ЖКХ

Установлено, что заявитель, имеющий 27-летний стаж работы в должности учителя физической культуры, после выхода на пенсию обратился в территориальный отдел управления образования и молодежной политики с заявлением о компенсации расходов. Однако в предоставлении данного права ему было отказано. Прокуратура внесла представление в уполномоченный орган, которое рассмотрено и удовлетворено.