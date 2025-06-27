Назван ежедневный финансовый ущерб от киберпреступлений в России

За последние четыре года информационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни граждан, что привело к значительному росту числа киберпреступлений. Отмечается, что согласно данным некоторых статистик, ущерб составляет примерно 1 млрд рублей каждый день.

Назван ежедневный финансовый ущерб от киберпреступлений в России. Об этом сообщил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает «Газета. ру».

Фадеев подчеркнул, что за последние четыре года информационные технологии стали неотъемлемой частью повседневной жизни граждан, что привело к значительному росту числа киберпреступлений.

Отмечается, что согласно данным некоторых статистик, ущерб составляет примерно 1 млрд рублей каждый день.