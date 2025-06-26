WP: Трамп поклялся, что при нем Россия никогда не нападет на НАТО
По данным газеты, американский лидер дал клятву, что со стороны России угрозы не будет, а также приветствовал усилия стран НАТО по увеличению расходов на оборону.
Президент США Дональд Трамп на саммите Североатлантического альянса в Гааге поклялся, что при нем Россия никогда не нападет на НАТО. Об этом в четверг, 26 июня, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.
По данным газеты, американский лидер дал клятву, что со стороны России угрозы не будет, а также приветствовал усилия стран НАТО по увеличению расходов на оборону.