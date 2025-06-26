В Рязанской области промышленное производство выросло на 7,1%

Отмечается, что на 8% увеличились объемы обрабатывающих производств. Более, чем в два раза вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 23,3% - производство прочих готовых изделий, на 19,5% - металлургическое производство, на 17,2% - выпуск текстильных изделий, на 6,7% - компьютеров, электронных и оптических изделий, на 6% - одежды. На 36,8% снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 35,8% - кожи и изделий из кожи, на 24,4% - химических веществ и химических продуктов, на 18,9% - мебели.

В Рязанской области промышленное производство выросло на 7,1%. Об этом пишет Рязаньстат.

Отмечается, что на 8% увеличились объемы обрабатывающих производств.

Более, чем в два раза вырос объем услуг полиграфии и копирования, на 23,3% - производство прочих готовых изделий, на 19,5% - металлургическое производство, на 17,2% - выпуск текстильных изделий, на 6,7% - компьютеров, электронных и оптических изделий, на 6% - одежды.

На 36,8% снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, на 35,8% - кожи и изделий из кожи, на 24,4% - химических веществ и химических продуктов, на 18,9% - мебели.