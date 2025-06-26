В Рязанской области осудили мужчину за фиктивную прописку мигранта дома

Отмечается, что в сентябре 2024 года к местному жителю обратился знакомый иностранец и попросил прописать его в квартире. Подсудимый фиктивно поставил на учет мужчину. Суд выписал злоумышленнику штраф 100 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.