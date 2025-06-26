В Рязанской области машина медслужбы попала в ДТП

ДТП произошло 25 июня в 16:00 на улице Базарной в рабочем поселке Сараи. Отмечается, что 49-летний житель Ухоловского района на автомобиле «Лада Ларгус» не уступил на перекрестке дорогу Volkswaqen Tiquan, за рулем которого был 30-летний сараевец. Машины получили серьезные механические повреждения. Пострадавших нет.