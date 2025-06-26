В Рязани спасли сокола-пустельгу

Информация, что дикая птица находится в жилом районе города и не может взлететь, появилась в соцсетях. Специалисты поймали птицу. При обследовании у нее не обнаружили видимых повреждений или ран. Установлено, что неспособность к полету связана с ушибом грудной клетки, полученным в результате падения или столкновения. На данный момент жизни и здоровью сокола ничего не угрожает. Птицу перевезут в реабилитационный центр-питомник «Птицы без границ» имени А. И. Куинджи, расположенный в деревне Папушево Спасского района.

В Рязани спасли сокола-пустельгу. Об этом сообщили в группе «Главное управление ветеринарии Рязанской области» в «ВК».

Информация, что дикая птица находится в жилом районе города и не может взлететь, появилась в соцсетях. Специалисты поймали птицу.

При обследовании у нее не обнаружили видимых повреждений или ран. Установлено, что неспособность к полету связана с ушибом грудной клетки, полученным в результате падения или столкновения.

На данный момент жизни и здоровью сокола ничего не угрожает. Птицу перевезут в реабилитационный центр-питомник «Птицы без границ» имени А. И. Куинджи, расположенный в деревне Папушево Спасского района.

Фото: группа «Главное управление ветеринарии Рязанской области» в «ВК»