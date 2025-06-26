В Рязани назначили трех судей
Постановлениями Рязоблдумы от 25 июня назначены: мировой судья судебного участка № 5 Железнодорожного районного суда — Кондакова Светлана (без ограничения срока полномочий);мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного районного суда — Ворфоломеева Юлия (без ограничения срока полномочий);мировой судья судебного участка № 67 Шиловского районного суда Рязанской области — Маняшина Наталья (без ограничения срока полномочий).
В Рязани назначили трех судей. Об этом сообщает пресс-служба рязанского областного суда.
Отмечается, что постановлениями Рязоблдумы от 25 июня назначены:
- мировой судья судебного участка № 5 Железнодорожного районного суда — Кондакова Светлана (без ограничения срока полномочий);
- мировой судья судебного участка № 6 Железнодорожного районного суда — Ворфоломеева Юлия (без ограничения срока полномочий);
- мировой судья судебного участка № 67 Шиловского районного суда Рязанской области — Маняшина Наталья (без ограничения срока полномочий).
Фото: паблик рязанского областного суда «Вконтакте»