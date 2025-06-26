В российском регионе детям запретили находиться у водоемов без взрослых

Запрет ввели власти Подмосковья. Теперь детям нельзя находиться на водоемах без сопровождения взрослых. Отмечается, что проект направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних.

В одном из российских регионов детям запретили находиться у водоемов без взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

Запрет ввели власти Подмосковья. Теперь детям нельзя находиться на водоемах без сопровождения взрослых.

Отмечается, что проект направлен на предупреждение детской смертности и несчастных случаев на воде с участием несовершеннолетних.