В России предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных

Депутат Антон Ткачев считает, что это поможет эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев, а также комплексно решать проблему бездомных животных по всей стране. Это, по мнению парламентария, будет способствовать ответственному отношению владельцев и повышению уровня безопасности и здравоохранения в городах. В своем обращении Ткачев предложил назвать такую идентификацию «Котопаспорт», «Паспорт для хвостика», «Ушки и хвостики в учете» или «Хвостик под контролем». По его мнению, яркие названия сделают обязательную регистрацию домашних животных более привлекательной для владельцев.

В России предложили ввести обязательную идентификацию домашних животных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Антона Ткачева.

Он считает, что это поможет эффективно контролировать количество потерявшихся питомцев, а также комплексно решать проблему бездомных животных по всей стране. Это, по мнению парламентария, будет способствовать ответственному отношению владельцев и повышению уровня безопасности и здравоохранения в городах.

В своем обращении Ткачев предложил назвать такую идентификацию «Котопаспорт», «Паспорт для хвостика», «Ушки и хвостики в учете» или «Хвостик под контролем». По его мнению, яркие названия сделают обязательную регистрацию домашних животных более привлекательной для владельцев.