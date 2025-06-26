В Ленобласти группа людей проводила «обряд» и живьем погребла двух женщин

В Ленобласти группа людей проводила «обряд» и живьем погребла двух женщин. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Случай произошел в лесу Приозерского района. К моменту приезда правоохранителей около костра были 13 человек в необычных нарядах и простынях, которые завернули в ткань и закопали еще двух участниц. Девушек извлекли из земли, они живы.

Отмечается, что участие было платное. Двух организаторов доставили в отдел полиции. Им может грозить уголовное дело.