В Госдуме предложили снизить наценку на продукты

По мнению депутата, ограничение торговой наценки на социально значимые продукты питания до 15% помогут сделать товары доступнее для россиян. Миронов добавил, что нужно также снизить ключевую ставку ЦБ минимум на 5%, чтобы улучшить экономическую ситуацию.