В 2025 году в РГУ смогут поступить на платные места 1500 студентов

20 июня в Рязани стартовала приемная кампания. Об особенностях поступления в 2025 году на платные места РЗН. инфо рассказала ответственный секретарь приемной комиссии РГУ имени С. А. Есенина Анна Титова. «Нововведение 2025 года заключается в том, что вузам будет разрешено набрать строго ограниченное количество студентов на платные места», — пояснила Титова. В 2024 году набор на места по договорам был не ограничен. В прошлом году на платной основе зачислено около 900 человек, рассказала секретарь.

20 июня в Рязани стартовала приемная кампания. Об особенностях поступления в 2025 году на платные места РЗН. инфо рассказала ответственный секретарь приемной комиссии РГУ имени С. А. Есенина Анна Титова.

«Нововведение 2025 года заключается в том, что вузам будет разрешено набрать строго ограниченное количество студентов на платные места», — пояснила Титова.

В 2024 году набор на места по договорам был не ограничен. В прошлом году на платной основе зачислено около 900 человек, рассказала секретарь.

Анна Титова уточнила, что в РГУ имени С. А. Есенина заявлено 1500 платных мест на разные формы обучения.

Абитуриент может подать документы в пять вузов на выбор.

Комиссия отметила большое количество желающих поступить на направления, где предусмотрены только платные места.

В РГУ имени С. А. Есенина есть два подразделения, на которые ведется прием исключительно на платные места: юридический институт и факультет экономики, социологии и управления. При этом бюджетные места предусмотрены только на социологию.