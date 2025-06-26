Суд прекратил производство по иску Рязанского приборного завода к «Роствертолу»

В феврале 2025 года ГРПЗ подал два иска к Ростовскому вертолетному производственному комплексу «Роствертолу» о взыскании задолженности. Дела рассматривались в закрытом судебном заседании. Общая сумма требуемых средств, согласно документам о принятии заявлений, составила 506 миллионов 439 тысяч 382 рубля. Напомним, ранее стало известно, что к делу между ГРПЗ и «Роствертолом» привлекли Минобороны в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по делам между Рязанским приборным заводом и «Роствертолом». Соответствующие документы опубликовали в картотеке.

В феврале 2025 года ГРПЗ подал два иска к Ростовскому вертолетному производственному комплексу «Роствертолу» о взыскании задолженности. Дела рассматривались в закрытом судебном заседании. Общая сумма требуемых средств, согласно документам о принятии заявлений, составила 506 миллионов 439 тысяч 382 рубля.

Напомним, ранее стало известно, что к делу между ГРПЗ и «Роствертолом» привлекли Минобороны в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.