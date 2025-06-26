Суд оставил без изменения приговор рязанцу, который убил сожительницу
Судом первой инстанции мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Защитник осужденного, не согласившись с вынесенным приговором, подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда, рассмотрев жалобу, пришла к выводу о законности и обоснованности судебного решения, оставив его без изменения.
Суд оставил без изменения приговор рязанцу, который убил сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Судом первой инстанции мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Защитник осужденного, не согласившись с вынесенным приговором, подал апелляционную жалобу.
Судебная коллегия по уголовным делам Рязанского областного суда, рассмотрев жалобу, пришла к выводу о законности и обоснованности судебного решения, оставив его без изменения.