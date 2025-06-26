Студент рязанского агроуниверситета выиграл в фестивале-конкурсе «Играй, гармонь! Звени, частушка!»

Студент рязанского агроуниверситета выиграл в фестивале-конкурсе «Играй, гармонь! Звени, частушка!». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

В июне обучающийся факультета экономики и менеджмента Иван Кузьмин принял участие в XV открытом окружном фестивале-конкурсе «Играй, гармонь! Звени, частушка!», проходившем в Зарайске в рамках Дня России.

Молодой человек в дуэте со своим дедушкой выиграл Гран-при в номинации «Лучший исполнитель игры на народном инструменте», в сольной номинации Кузьмин стал лауреатом I степени.

«Радует, что без Ивана не обходится ни одно культурно-массовое мероприятие в университете и регионе. Мы поздравляем Ивана и его дедушку с победой и желаем новых творческих успехов!» — отметили в РГАТУ.