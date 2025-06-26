Russ в Рязани расширила сеть цифровых экранов втрое

Группа Russ (входит в объединенную компанию Wildberries & Russ) за первое полугодие 2025 года увеличила свою сеть цифровых экранов в Рязани в три раза. С возможностями возросшей рекламной инфраструктуры для продвижения региональных брендов эксперты Wildberries & Russ ознакомили рязанских предпринимателей на бизнес-завтраке, который состоялся 26 июня.

Сеть цифровых экранов Russ охватывает значительную часть города. Рекламные конструкции размещены на Московском шоссе, на улицах Дзержинского, Циолковского, Ленина, Есенина и Грибоедова, а также на Куйбышевском шоссе с выходом на трассу М5 «Урал». Кроме того, инвентарь Russ установлен на железнодорожном вокзале Рязани, возле торговых центров и в других местах притяжения горожан и гостей города, а также в спальных районах. Russ приводит рекламный инвентарь в Рязани к единым стандартам, устраняя визуальный шум, при этом количество цифровых экранов неуклонно растет. Также в городе появилась возможность размещать рекламу на экранах в ПВЗ Wildberries.

«По данным отраслевого измерителя наружной рекламы Admetrix, в Рязани спрос на размещение в цифровой наружной рекламе за первое полугодие 2025 года вырос вдвое. Учитывая большой интерес бизнеса к современным форматам, Russ за первое полугодие текущего года увеличила собственную цифровую сеть в Рязани в три раза. Цифровизация расширяет возможности рекламодателей, позволяет повысить прозрачность рынка наружной рекламы, увеличивает его емкость и усиливает эффективность рекламных кампаний», — рассказала представитель группы Russ в Рязани Елена Столбова.

Самыми быстрорастущими отраслями среди рекламодателей в цифровом сегменте на июнь 2025 года являются торговля, недвижимость, финансовые услуги, транспорт, туризм, отдых и развлечения. Для сравнения: в 2022 году наибольший спрос на цифровые экраны был среди компаний, работающих в сфере торговли, недвижимости, финансовых услуг, СМИ и бытового сервиса.

В ходе бизнес-завтрака эксперты Wildberries & Russ рассказали представителям бизнеса о возможностях программатических инструментов в наружной рекламе, которые позволяют запускать гибкие рекламные кампании с таргетированием по дням и даже часам показа, а также формировать адресную программу. Такие рекламные кампании охватывают бо́льшую аудиторию, дополняя классическое размещение. При этом рекламодатель может самостоятельно формировать и запускать программатические закупки из личного кабинета Russ Online.

Эксперты рассказали представителям рязанского бизнеса и про click-out — один из рекламных форматов Wildberries & Russ: баннеры на страницах Wildberries с возможностью отслеживать статистику и эффективность рекламы, ведущие на внешние сайты рекламодателей (например, на сайт бренда или лендинг акции).

«Wildberries сегодня — это не только маркетплейс, но и полноценная медийная платформа с аудиторией 79 млн уникальных посетителей в месяц. Кликаут-форматы Wildberries & Russ позволяют брендам решать три ключевые задачи: формировать спрос, повышать узнаваемость бренда и привлекать качественный трафик на целевые страницы. Для охвата целевой аудитории рекламодателям доступна возможность таргетинга не только по полу, возрасту, интересам, но и по поведенческим параметрам и детальной географии: от конкретных городов и областей до широкого охвата всей России», — рассказал ведущий специалист по работе с партнерами Wildberries & Russ Егор Кузнецов.

Группа компаний Russ — крупнейший российский оператор, соединяющий бренды и их аудиторию при помощи всех форматов рекламы вне дома. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями более чем в 150 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД, и в 42 аэропортах по всей стране, включая Внуково, Пулково и Сочи. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы — более 87 млн человек в месяц.