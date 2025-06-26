Россиянам назвали способы определить подделку зарубежного бренда

Для уверенности в подлинности товара стоит отдавать предпочтение маркетплейсам, которые осуществляют ручную проверку продукции. Также эксперт рекомендовал приобретать товары исключительно в официальных магазинах брендов, представленных на платформах. По словам специалиста, на некоторых из них доступна функция проверки товаров, которая позволяет бесплатно вернуть его продавцу в случае несоответствия. Для экономии на покупках Савицкий советовал делать заказы напрямую с китайских маркетплейсов. Он отметил, что там представлен самый широкий ассортимент товаров в мире, а цены значительно ниже, чем на аналогичные позиции в России.

Россиянам назвали способы определить подделку зарубежного бренда. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на основателя сервиса доставки из Китая RAKETA Антона Савицкого.

Он подчеркнул, что для уверенности в подлинности товара стоит отдавать предпочтение маркетплейсам, которые осуществляют ручную проверку продукции.

Также эксперт рекомендовал приобретать товары исключительно в официальных магазинах брендов, представленных на платформах.

По словам специалиста, на некоторых из них доступна функция проверки товаров, которая позволяет бесплатно вернуть его продавцу в случае несоответствия.

Для экономии на покупках Савицкий советовал делать заказы напрямую с китайских маркетплейсов. Он отметил, что там представлен самый широкий ассортимент товаров в мире, а цены значительно ниже, чем на аналогичные позиции в России.