Россия может запретить продажу бензина за границу

По данным агентства, на заседании биржевого комитета ФАС обсуждали стабилизацию цен на топливо в стране. При этом участники рынка предложили полностью запретить экспорт бензина до конца октября как для нефтяников, так и для непроизводителей.

Россия может запретить продажу бензина за границу. Об этом в среду 25 июня, сообщило РИА Новости со ссылкой на источники.

По данным агентства, на заседании биржевого комитета ФАС обсудили стабилизацию стоимости топлива в России. Участники рынка предложили полностью запретить продажу бензина за границу до конца октября 2025 года для нефтяников и непроизводителей.