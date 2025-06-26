Путин продлил указ об отсрочке от призыва на военную службу для старообрядцев

Речь идет о людях, которые приехали из-за границы и остались на постоянное место жительства на территории Дальневосточного федерального округа. «Внести в Указ… изменение, заменив в пункте слова «в 2020 — 2025 годах» словами «в 2020 — 2030 годах», — говорится в документе.

Владимир Путин продлил до 2030 года указ об отсрочке от призыва на военную службу для старообрядцев. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на интернет-портал правовых актов.

Речь идет о людях, которые приехали из-за границы и остались на постоянное место жительства на территории Дальневосточного федерального округа.

«Внести в Указ… изменение, заменив в пункте слова «в 2020 — 2025 годах» словами «в 2020 — 2030 годах», — говорится в документе.