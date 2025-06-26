Прокуратура добилась ремонта дороги возле Высоких Полян

Прокуратура Пителинского района провела проверку, которая была инициирована обращением местного жителя о плохом состоянии дорожного покрытия на участке дороги «Шацк — Касимов — Красный Партизан — Ермо-Николаевка — Потапьевская Хохловка», ведущем к населенному пункту Высокие Поляны — Лукино. В ходе выездной проверки были обнаружены многочисленные дефекты асфальтового покрытия, такие как просадки и выбоины, которые создают опасность на дороге и препятствуют проезду транспорта с допустимой скоростью. В связи с этим прокуратура направила представление в адрес ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области». Оно было рассмотрено и удовлетворено, и в третьем квартале текущего года планируется провести необходимые ремонтные работы.

Прокуратура Пителинского района провела проверку, которая была инициирована обращением местного жителя о плохом состоянии дорожного покрытия на участке дороги «Шацк — Касимов — Красный Партизан — Ермо-Николаевка — Потапьевская Хохловка», ведущем к населенному пункту Высокие Поляны — Лукино. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

В ходе выездной проверки были обнаружены многочисленные дефекты асфальтового покрытия, такие как просадки и выбоины, которые создают опасность на дороге и препятствуют проезду транспорта с допустимой скоростью.

В связи с этим прокуратура направила представление в адрес ГКУ «Дирекция дорог Рязанской области». Оно было рассмотрено и удовлетворено, и в третьем квартале текущего года планируется провести необходимые ремонтные работы.