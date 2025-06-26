Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на трассе в Шацке

По словам очевидцев, авария произошла на выезде с окружной Шацка в четверг 26 июня. Столкнулись фура и легковушка. «Фура в кювете. Водительницу легковушки достали с травмами», — отметили в посте. Официальной информации о происшествии нет.

Очевидцы сообщили о серьезном ДТП на трассе в Шацке. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

По словам очевидцев, авария произошла на выезде с окружной Шацка в четверг 26 июня. Столкнулись фура и легковушка.

«Фура в кювете. Водительницу легковушки достали с травмами», — отметили в посте.

Официальной информации о происшествии нет.