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Мошенник из Спасского района обманул социальные службы на 350 000 рублей
В Спасском районе Рязанской области возбуждено уголовное дело против 55-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Рязанской области. Следственный комитет выяснил, что мужчина в марте 2023 года подал заявление в территориальный отдел социальной защиты населения, в котором указал ложные сведения о своем материальном положении, представляя свою семью как малоимущую. На основании предоставленных документов его заявление было удовлетворено, и подозреваемый получил незаконные выплаты в размере 350 000 рублей. В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств по делу, расследование продолжается.

В Спасском районе Рязанской области возбуждено уголовное дело против 55-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Рязанской области.

Следственный комитет выяснил, что мужчина в марте 2023 года подал заявление в территориальный отдел социальной защиты населения, в котором указал ложные сведения о своем материальном положении, представляя свою семью как малоимущую.

На основании предоставленных документов его заявление было удовлетворено, и подозреваемый получил незаконные выплаты в размере 350 000 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для сбора доказательств по делу, расследование продолжается.