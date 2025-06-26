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27-летний рязанец обокрал женщину
Полицейские опросили местных жителей и узнали, что пока водитель пытался завести мотоцикл, рядом с шлемом на дороге остановился автомобиль и из него вышел мужчина и забрал его себе. Оперативники установили, что к краже причастен 27-летний местный житель. Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.

27-летний рязанец обокрал женщину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В отдел обратилась 42-летняя жительница Скопина и сообщила, что пропал мотоциклетный шлем.

Заявительница рассказала, что недавно приобрела для родственника мотоцикл и экипировку к нему. Ей пояснили, что мотоцикл неожиданно заглох и водитель с приятелем пытались завести его, толкая по дороге. В это время шлем оставили на тротуаре на месте остановки. Метров через пятьдесят от этого места двигатель мотоцикла заработал и ребята вернулись за шлемом, но его там уже не было.

Полицейские опросили местных жителей и узнали, что пока водитель пытался завести мотоцикл, рядом с шлемом на дороге остановился автомобиль и из него вышел мужчина и забрал его себе.

Оперативники установили, что к краже причастен 27-летний местный житель.

Возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.