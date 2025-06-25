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Жительницу Сасова осудили за кражу телефона и перевод денежных средств
Сасовский районный суд завершил рассмотрение дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвинявшейся в краже мобильного устройства и переводе чужих средств (пункт «г» части 3 статьи 158 и пункт «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области. По данным следствия, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, использовала телефон знакомого для перевода крупной суммы денег своему супругу через мобильное приложение. Затем злоумышленница скрылась вместе с украденным смартфоном, причинив владельцу значительный материальный ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей. Суд счёл доказательства достаточными и постановил признать подсудимую виновной, назначив ей условное лишение свободы сроком на 3,5 года с испытательным периодом продолжительностью 3 года. Дополнительно судом были наложены определённые обязанности для исполнения наказания.

Сасовский районный суд завершил рассмотрение дела в отношении 41-летней местной жительницы, обвинявшейся в краже мобильного устройства и переводе чужих средств (пункт «г» части 3 статьи 158 и пункт «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Рязанской области.

По данным следствия, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, использовала телефон знакомого для перевода крупной суммы денег своему супругу через мобильное приложение. Затем злоумышленница скрылась вместе с украденным смартфоном, причинив владельцу значительный материальный ущерб на сумму свыше 30 тысяч рублей.

Суд счёл доказательства достаточными и постановил признать подсудимую виновной, назначив ей условное лишение свободы сроком на 3,5 года с испытательным периодом продолжительностью 3 года. Дополнительно судом были наложены определённые обязанности для исполнения наказания.