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Власти одобрили строительство гостиницы рядом с лесным массивом в Солотче
Комиссия признала целесообразным разрешить изменить вид использования участка на «гостиничное обслуживание» и рекомендовала главе администрации Рязани принять решение о предоставлении разрешения заявителю — Лапатовой Е. А. Напомним, РЗН. Инфо стало известно, что в Солотче намерены построить гостиницу рядом с лесным массивом. На участке площадью 2445 кв. м. на улице Коммунальной, № 1А хотят возвести двухэтажную гостиницу на восемь номеров. На территории также появятся две беседки, детская площадка, парковка на девять машин.

Комиссия по землепользованию и застройке одобрила строительство гостиницы рядом с лесным массивом в Солотче. Соответствующее заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Комиссия признала целесообразным разрешить изменить вид использования участка на «гостиничное обслуживание» и рекомендовала главе администрации Рязани принять решение о предоставлении разрешения заявителю — Лапатовой Е. А.

Напомним, РЗН. Инфо стало известно, что в Солотче намерены построить гостиницу рядом с лесным массивом. На участке площадью 2445 кв. м. на улице Коммунальной, № 1А хотят возвести двухэтажную гостиницу на восемь номеров.

На территории также появятся две беседки, детская площадка, парковка на девять машин.