В России расширили список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

Список заболеваний расширило Правительство РФ. В перечень вошли болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Также в список включили врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде. Отмечается, что решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления.

В России расширили список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Об этом сообщает РИА Новости.

Список заболеваний расширило Правительство РФ. В перечень вошли болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм. Также в список включили врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности, родах и в послеродовом периоде.

Отмечается, что решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления.