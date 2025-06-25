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The Guardian: Британия передаст Украине 350 усовершенствованных ракет ПВО
Отмечается, что передача ракет осуществляется за счет процентов от замороженных российских активов. По данным издания, ракеты адаптировали для наземного запуска. Их запуск будет проводиться с систем ПВО Raven, пять из которых уже находятся на пути на Украину. Издание отмечает, что Лондон потратил на это более 7 млрд из российских активов.

Британия передаст Украине 350 усовершенствованных ракет ПВО. Об этом сообщает RT со ссылкой на материал The Guardian.

Отмечается, что передача ракет осуществляется за счет процентов от замороженных российских активов. По данным издания, ракеты адаптировали для наземного запуска. Их запуск будет проводиться с систем ПВО Raven, пять из которых уже находятся на пути на Украину.

Издание отмечает, что Лондон потратил на это более 7 млрд из российских активов.