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Российские компании предложили оценивать по числу детей у сотрудников
По словам Татьяны Буцкой, есть организации, которые выплачивают сотрудникам миллионные премии за появление первенца. Некоторые компании создали демографический стандарт, для помощи работникам с детьми, также затрагивается решение жилищных проблем семьи. «У нас в рамках этого рейтинга оцифровано 2,3 млн компаний с точки зрения количества детей, которые есть у сотрудников», — отметила парламентарий.

Российские компании предложили оценивать по числу детей у сотрудников. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяну Буцкую.

По ее словам, есть организации, которые выплачивают сотрудникам миллионные премии за появление первенца.

Некоторые компании создали демографический стандарт, для помощи работникам с детьми, также затрагивается решение жилищных проблем семьи.

«У нас в рамках этого рейтинга оцифровано 2,3 млн компаний с точки зрения количества детей, которые есть у сотрудников», — отметила парламентарий.