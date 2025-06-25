Полиция задержала участников инцидента у кафе в Рязани

В Рязани полицейские установили личности участников инцидента, который произошёл у кафе на улице Краснорядской. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанской полиции». 24 июня в полицию поступило сообщение о возникшем конфликте между молодыми людьми и девушкой. В результате установили, что участниками ситуации были 21-летний и 22-летний рязанцы. Оба молодых человека были доставлены в отдел МВД России по Советскому району для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента. В данный момент проводится проверка. Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девушка схватила со стола сумку и побежала. Ее догнал юноша и повалил на землю.

В Рязани полицейские установили личности участников инцидента, который произошёл у кафе на улице Краснорядской. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязанской полиции».

24 июня в полицию поступило сообщение о возникшем конфликте между молодыми людьми и девушкой. В результате установили, что участниками ситуации были 21-летний и 22-летний рязанцы.

Оба молодых человека были доставлены в отдел МВД России по Советскому району для дальнейшего выяснения обстоятельств инцидента. В данный момент проводится проверка.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором девушка схватила со стола сумку и побежала. Ее догнал юноша и повалил на землю.