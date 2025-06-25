На трех улицах Рязани отключили свет из-за аварии
В среду, 25 июня, аварийное отключение электричества произошло на следующих улицах: Интернациональной; Станкозаводской; Бирюзова. Восстановление электроснабжения планируется в течение 4 часов с момента отключения.
На трех улицах Рязани отключили свет из-за аварии. Об этом сообщают рязанские электросети.
В среду, 25 июня, аварийное отключение электричества произошло на следующих улицах:
- Интернациональной;
- Станкозаводской;
- Бирюзова.
Восстановление электроснабжения планируется в течение 4 часов с момента отключения.