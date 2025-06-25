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Минпромторг предложил ввести долгосрочное ценообразование для сезонных продуктов
Вместе с Минсельхозом они разработали предложения, которые предполагают установление «вилок» отпускных цен на определенный период. Это должно помочь сделать цены на продукты из «борщевого набора» более предсказуемыми и стабильными. Чекушов также отметил, что представители министерств регулярно проводят встречи с производителями и анализируют рыночную ситуацию. При возникновении угрозы роста цен они применяют различные меры для их сдерживания и предотвращения значительных колебаний.

Минпромторг предложил ввести долгосрочное ценообразование для сезонных продуктов, чтобы уменьшить резкие колебания их стоимости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Ромаан Чекушова.

Вместе с Минсельхозом они разработали предложения, которые предполагают установление «вилок» отпускных цен на определенный период. Это должно помочь сделать цены на продукты из «борщевого набора» более предсказуемыми и стабильными.

Чекушов также отметил, что представители министерств регулярно проводят встречи с производителями и анализируют рыночную ситуацию. При возникновении угрозы роста цен они применяют различные меры для их сдерживания и предотвращения значительных колебаний.