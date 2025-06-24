Зеленский заявил о намерении остаться главой Украины до завершения конфликта

Отмечается, что срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. «Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но самый опытный», — высказался он во время интервью.

Владимир Зеленский заявил о намерении остаться главой Украины до завершения конфликта. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на британский телеканал Sky News.

Отмечается, что срок президентских полномочий Зеленского истек в мае 2024 года.

«Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но самый опытный», — высказался он во время интервью.