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Зеленский запросил €150 млрд у НАТО на производство дронов и предупредил о российской угрозе
На Форуме оборонных индустрий НАТО президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обладает потенциалом для производства 8 миллионов дронов, но для этого требуется значительное финансирование в размере 150 миллиардов евро (почти 13,5 триллионов рублей). Зеленский обратился к европейским странам с просьбой об оказании финансовой помощи, подчеркнув необходимость развития украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Он также поддержал инициативу увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% ВВП. В своем выступлении президент Украины призвал к ужесточению контроля над поставками комплектующих, которые могут использоваться Россией для производства оружия. Он обвинил Москву в подготовке операций на территории стран НАТО, подчеркнув, что любые схемы, позволяющие России производить оружие, представляют прямую угрозу для безопасности всего альянса. «Любые лазейки, позволяющие России производить оружие, — это угроза для всех нас», — подчеркнул Зеленский. Президент Украины также заявил, что не видит признаков того, что Россия готова прекратить военные действия.

На Форуме оборонных индустрий НАТО президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обладает потенциалом для производства 8 миллионов дронов, но для этого требуется значительное финансирование в размере 150 миллиардов евро (почти 13,5 триллионов рублей). Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

Зеленский обратился к европейским странам с просьбой об оказании финансовой помощи, подчеркнув необходимость развития украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Он также поддержал инициативу увеличения оборонных расходов стран-членов НАТО до 5% ВВП.

В своем выступлении президент Украины призвал к ужесточению контроля над поставками комплектующих, которые могут использоваться Россией для производства оружия. Он обвинил Москву в подготовке операций на территории стран НАТО, подчеркнув, что любые схемы, позволяющие России производить оружие, представляют прямую угрозу для безопасности всего альянса.

«Любые лазейки, позволяющие России производить оружие, — это угроза для всех нас», — подчеркнул Зеленский. Президент Украины также заявил, что не видит признаков того, что Россия готова прекратить военные действия.