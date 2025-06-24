В Рязанской области отключат газ

С 08:00 7 июля до 17:00 10 июля газ отключат в рабочем поселке Сынтул, деревне Баженово, деревне Залесное (рыбхоз), дома №№ 2 кв. 1, 3 кв. 2, 4 кв. 1, 5 кв. 1; с 08:00 14 июля до 17:00 17 июля — левобережной стороне Касимова (кроме микрорайона Приокский), деревни Лощинино, села Самылово, деревни Перхурово, деревни Аниково. С 08:00 28 июля до 17:00 30 июля газа не будет в деревне Клетино.

В Касимовском округе отключат газ. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа в соцсетях.

С 08:00 7 июля до 17:00 10 июля газ отключат в рабочем поселке Сынтул, деревне Баженово, деревне Залесное (рыбхоз), дома №№ 2 кв. 1, 3 кв. 2, 4 кв. 1, 5 кв. 1; с 08:00 14 июля до 17:00 17 июля — на левобережной стороне Касимова (кроме микрорайона Приокский), деревни Лощинино, села Самылово, деревни Перхурово, деревни Аниково. С 08:00 28 июля до 17:00 30 июля газа не будет в деревне Клетино.

Местных жителей призвали с пониманием отнестись к работам. Отмечается, что их нужно провести для бесперебойной подачи газа в дома жителей округа.