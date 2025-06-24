В Рязанской области осудили мужчину за кражу денег с чужой банковской карты

Сасовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя района, обвиняемому в краже согласно пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. В ходе судебного заседания выяснилось, что мужчина нашёл чужую банковскую карту в подъезде многоквартирного дома. Вместо возвращения её владельцу, он оплатил ей различные товары и услуги, что привело к хищению денежных средств с банковского счета потерпевшего. Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему условное наказание в виде 1-го года лишения свободы с годовым испытательным сроком. Суд также обязал осужденного выполнять дополнительные обязанности.

Сасовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя района, обвиняемому в краже согласно пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.

В ходе судебного заседания выяснилось, что мужчина нашёл чужую банковскую карту в подъезде многоквартирного дома. Вместо возвращения её владельцу, он оплатил ей различные товары и услуги, что привело к хищению денежных средств с банковского счета потерпевшего.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему условное наказание в виде 1-го года лишения свободы с годовым испытательным сроком. Суд также обязал осужденного выполнять дополнительные обязанности.